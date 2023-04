’Filosofia della Pasqua’ conferenza di Fusaro e mostra di D’Angelo

’Filosofia della Pasqua e della nuova vita’: questo il tema di cui si parlerà questa sera da American Graffiti, elegante locale di ristoro all’interno dell’hotel Miramare. Un tema in linea con la settimana della Pasqua, la ricorrenza che più di altro richiama alla cultura cristiana e alla rinascita a nuova vita. L’iniziativa è dell’associazione Ordine dei Custodi del Logos e di Gianluca Crocetti, presidente della Commissione comunale Cultura. Del tema parlerà Diego Fusaro, apprezzatissimo filosofo, molto seguito nelle iniziative culturali di cui è stato ospite a Civitanova e non solo. L’appuntamento è per le 19, con un aperitivo di benvenuto. Dopo la conferenza di Fusaro seguirà cena con degustazione. Contestuale all’evento, si potrà ammirare la mostra fotografica artistica di Paolo D’Angelo.