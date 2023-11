Filosofia e letteratura, la prof Fabiola Falappa oggi agli Antichi Forni

Per il prossimo appuntamento su "Filosofia e Letteratura", la Scuola popolare di filosofia ospita oggi alle 21 agli Antichi Forni Fabiola Falappa, prof di Ermeneutica filosofica all’Università. Il libro che verrà illustrato è della filosofa spagnola Maria Zambrano, "La confessione come genere letterario", che punta alla ricerca di verità attraverso la confessione. La scrittura viene intesa non come semplice testimonianza autobiografica di un malessere esistenziale, ma come esercizio creativo di un rapporto con la realtà, per la costituzione di una nuova forma di esperienza dell’esistere.