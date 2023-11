Filosofia: lezione sulla violenza : "Diteci come possiamo aiutarvi"

"Gli studenti hanno ascoltato la ricostruzione della vicenda ed hanno preso la parola. Maschi e femmine, indifferentemente. Un malessere che non avremmo potuto reggere da soli". Marcello La Matina, professore di filosofia ad UniMc, ha dedicato una lezione al dialogo con i ragazzi a proposito dell’uccisione di Giulia Cecchettin, assassinata dall’ex fidanzato. "Certi eventi spesso rimangono nell’emotività bruta. Ho pensato che questo, invece, andasse elaborato. Ho chiesto agli studenti, dopo aver sollecitato le loro riflessioni, di raccogliere poesie, canzoni e film che documentino e che descrivano la violenza che contrappone uomo e donna. Questa è solo la prima di una serie di lezioni che dedicherò al tema". Il professore, parlando di come il genere maschile debba interrogarsi a proposito di relazioni, dice: "Che vi sia una violenza crescente nei rapporti umani è sotto gli occhi di tutti. L’antropologo René Girard, in alcuni saggi coraggiosi, aveva parlato di ’spirale mimetica’, che converte i rapporti in rapporti di forza. Nel caso Cecchettin ci troviamo davanti un maschio che non accetta la bravura della ragazza, non accetta di essere superato da una donna più brillante. Questa storia è la manifestazione di un’invidia. Molto spesso l’uomo si mostra con una formazione incompleta da un punto di vista relazionale, sessuale ed affettivo". Si sta facendo largo la proposta di istituire un’ora di educazione sentimentale e sessuale nelle scuole. Rispetto a questa possibilità, La Matina afferma: "La proposta è senz’altro corretta, ma insufficiente. Lo spirito di branco a quelle età rischia di prevalere. Il nodo di queste questioni è subdolo: i ragazzi non vogliono apparire indietro rispetto ad altri, non manifestano i propri problemi. Vedrei bene l’iniziativa se fosse accompagnata da un lavoro individuale, magari preso in carico da docenti particolarmente sensibili al tema. Andrebbero messi in condizione, ragazzi e ragazze, di parlare apertamente fra loro di questi aspetti". Rispetto alla lezione dedicata all’argomento, Marcello La Matina aggiunge: "Abbiamo osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Giulia. Ci sono stati momenti di diffusa commozione. L’intento era quello di confidarci. Un’opportunità per parlare di un dolore. Uno studente ha detto in chiusura, rivolgendosi alle compagne: noi dobbiamo capire come fare, voi diteci come possiamo aiutarvi".