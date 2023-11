Filosofia, occupazione finita: "Ma la battaglia continua"

"Continuiamo a chiedere la cessazione di ogni rapporto tra l’Università di Macerata e l’istituto israeliano Ono Academic College, richiesta che l’ateneo continua a ignorare, in un imbarazzante silenzio, nonostante la più grande mobilitazione che gli studenti e le studentesse di questa città hanno messo in campo negli ultimi 10 anni". Sono le parole del collettivo studentesco Depangher, dopo che la facoltà di Filosofia è stata occupata per due giorni e due notti a sostegno della causa palestinese. "Rivendichiamo con forza – la premessa di Depangher – la determinazione con cui si è deciso di occupare Filosofia in solidarietà alla resistenza palestinese: di fronte al genocidio messo in atto dallo Stato israeliano, interrompere la vita accademica della nostra Università ci sembrava il minimo da fare. La nostra è stata un’occupazione reale che ha visto gli studenti gestire l’Università per due giorni e due notti, un’occupazione legittimata esclusivamente dall’autorganizzazione dal basso". Un’occupazione radicale, spiegano, "che si è mossa fuori dalla sterile-facile retorica pacifista. Al nostro ingresso in Università abbiamo dichiarato che ci saremmo presi la facoltà per due giorni e così è stato". La protesta non si fermerà, assicurano dal collettivo: "Oggi (ieri, ndr) usciamo dalle aule forti di aver mostrato che è possibile e necessario infrangere le regole. Auspichiamo che altre reali pratiche di lotta vengano messe in campo dagli studenti nelle Università, assicuriamo inoltre che la nostra mobilitazione per la resistenza palestinese non finisce qua".