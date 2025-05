Finale di Champions con il maxi schermo

Urbisaglia si tinge di nerazzurro per la finale di Champions League. Sabato la Circonvallazione di Levante si trasformerà in un’arena a cielo aperto: un maxi schermo dominerà la scena. Il Ristorante Le Tre Spighe ha previsto un’area dedicata allo street food e alle bevande. Un modo per celebrare non solo la squadra del cuore, ma anche la gioia di stare insieme, condividendo sapori e passioni. "Che l’Inter vinca o perda – spiega l’amministrazione comunale - questa notte resterà un simbolo della capacità di una comunità di unirsi, di sognare insieme, di trasformare un evento sportivo in un momento di gioia e condivisione. Sotto il cielo stellato della notte di maggio, i cuori nerazzurri batteranno all’unisono, sospesi tra l’ansia, la speranza e l’eccitazione".