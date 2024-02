Finale incandescente, esulta il Casette Verdini

CLUENTINA

1

CASETTE VERDINI

2

CLUENTINA: Rocchi, Pagliarini (46’ Stacchiotti), Scoccia (64’ Foglia), Marcantoni, Menghini (80’ Cammertoni), Brandi, Mongiello, Montecchiari, Ribichini (66’ Ponzelli), R. Mancini, Cappelletti (46’ Salvati). Allenatore: Canesin.

CASETTE VERDINI: Grifi, Telloni, Bordi (48’ Palmucci), Lami (70’ Kakuli), Menchi, Ciurlanti, Guing, V. Russo, Ulivello (80’ E. Russo), Gentilucci (85’ Malaccari), Romanski. Allenatore: Lattanzi.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

Reti: 65’ V. Russo (CV), 96’ R. Mancini (CL), 97’ Kakuli (CV).

Note: spettatori 200. Espulso al 65’ Rocchi (CL) per proteste.

MACERATA

Russo porta in vantaggio il Casette Verdini su un’azione contestata dai locali. Il portiere Rocchi protesta troppo e viene espulso: mister Canesin, per far entrare il secondo Ponzelli, rinuncia al bomber Ribichini. Al 96’ Roberto Mancini raccoglie un cross di Mongiello e pareggia. Palla al centro, Kakuli lascia partire una staffilata che supera beffardamente Ponzelli e il Casette Verdini esulta.