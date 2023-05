Grande successo per la finale regionale del "Premio Asimov", che ha visto insigniti del riconoscimento tre allievi del liceo scientifico "Galilei": Paolo Pierucci (3B), Elia Iommi (5A) e Giulia Olimpi (3B), per "aver recensito con proprietà di linguaggio, competenza e ricchezza di contenuti il testo prescelto" tra le sei opere di saggistica individuate dalla Commissione scientifica come particolarmente meritevoli. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala convegni del rettorato di Camerino, alla presenza del rettore Claudio Pettinari, di David Vitali (referente regionale della Commissione scientifica), di Francesco Vissani, dirigente di Ricerca ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn, nonché coordinatore e ideatore di questa iniziativa che vede coinvolti ogni anno moltissimi giovani della scuola secondaria superiore. Il dirigente scolastico Roberta Ciampechini ha voluto congratularsi con i giovani studenti del liceo, con i quali si complimentano anche le docenti referenti del progetto, le professoresse Maria Cristina Tarquini e Lina Bassi.