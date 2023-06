"Finali giovanili di calcio, perché è rimasto fuori solo il nostro stadio?"

Scatta l’interrogazione sulle finali giovanili di calcio, presentata da Maurizio Del Gobbo (Pd) sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Perché non si svolgono anche allo stadio di Macerata? Non siamo città dello sport?" Questa la domanda posta all’amministrazione. Premesso che dall’11 al 30 giugno, "in diversi stadi marchigiani, i migliori talenti del calcio giovanile italiano, dall’Under 18 maschile all’Under 15 Femminile, si affrontano nelle sfide decisive per gli scudetti delle competizioni organizzate dal settore giovanile e scolastico della Figc – spiega Del Gobbo – e premesso che saranno 6 gli stadi marchigiani che ospiteranno, per quasi tre settimane, l’ampio programma delle finali giovanili Tim 2023, per un totale di 23 gare, tra le quali 11 finali scudetto, 2 finali per il terzo posto (Under 15 e Under 17 femminite) e 10 gare di semifinale al Del conero di Ancona, il Recchioni di Fermo, il Giovanni Paolo ll di Matelica, il Riviera delle Palme di San Benedetto, il Bianchelli di Senigallia e il Della Vittoria di Tolentino, rappresentativi dell’intero territorio regionale e anche considerando che "le finali giovanili Tim saranno trasmesse su Dazn, la plattaforma leader nel live streaming e intrattenimento sportivo", che proporrà 9 finali scudetto (da Under 18 a Under 15 Serie A e B e Serie C, Under 17 e 15 Femminile) e 4 semifinali (Under 18 e Under 17 A e B maschile), "si interroga l’amministrazione per conoscere il motivo per cui non è stato individuato anche lo stadio di Macerata", tenendo conto anche del fatto che "Macerata è stata nominata città Europea dello sport 2022".

c. g.