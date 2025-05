"Finalmente cambia il piano sosta: corretti gli errori del passato"

"Finalmente approvato il nuovo piano parcheggi! Dopo mesi di dibattiti all’interno dell’amministrazione con i commercianti, i residenti e i cittadini in generale che, sin dal nostro insediamento, ci hanno manifestato piena contrarietà al piano parcheggi adottato nel 2021 dalla giunta Pezzanesi e dall’allora governance dell’Assm". I tre gruppi di maggioranza, Tolentino Popolare, Riformisti Tolentino, Tolentino Civica e Solidale intervengono sul piano della sosta approvato nell’ultimo consiglio comunale. E tornano sul piano di quattro anni fa definendolo "illogico, inopportuno, lontano dalla tanto sbandierata programmazione di cui la destra tolentinate e le ex componenti della giunta, probabili sue future alleate, si fanno sempre promotori ma senza averla mai dimostrata con i fatti. Il nuovo piano parte dalla volontà di ampliare il numero di parcheggi a disposizione dei residenti con abbonamento, cosa prima non prevista se non per alcune vie con tutti i disagi conseguenti – prosegue il gruppo ,– in quanto con l’avvio di cantieri si sono ridotti i posti e diversi utenti sono stati multati avendo parcheggiato in vie non comprese negli abbonamenti. Allo stesso modo, dopo diversi incontri, abbiamo anche recepito quanto richiesto dai commercianti, che da sempre chiedono di avere maggiori tempi di sosta gratuita. Ci siamo rimboccati le maniche e con fatica e impegno abbiamo avviato tutta una serie di correttivi, mettendo mano anche a fondi comunali per evitare perdite all’Assm. Avremmo voluto fare ancora di più, ma avremmo sbilanciato le casse comunali. Non è detto che in un prossimo futuro, continuando il risanamento del bilancio, non si possa di nuovo intervenire per migliorare ulteriormente il piano. Abbiamo aggiunto anche la novità dell’abbonamento a 65 euro all’anno per persone over 75 non residenti in centro per agevolare la frequentazione del centro storico, anche per attività ricreative, e per evitare disagi con l’utilizzo dei nuovi parchimetri. Nel corso del consiglio la discussione è stata spesso imbarazzante, con una destra confusa e lontana dalle esigenze della cittadinanza. L’opposizione ha votato contro l’intero piano parcheggi solo per mero dispetto".