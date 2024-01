Finalmente la neve. Primo fine settimana sulle piste da sci, i Sibillini fanno il pieno

Sci, slittini, gommoni e tanto divertimento per tutte le età. Il tutto condito anche da musica e buon cibo. Il primo fine settimana sulla neve è partito con il tutto esaurito negli impianti di Pintura di Bolognola che già da ieri sono stati presi d’assalto da famiglie, giovani e bambini con la voglia di fare sport, ma anche di rilassarsi in un’atmosfera imbiancata dalla prima neve. Non ancora così freddo come i rigidi inverni di qualche anno fa e così alla neve naturale, i gestori degli impianti hanno dovuto aggiungere un po’ di quella artificiale, ma tanto basta per far partire gli appassionati. "In questo primo giorno di stagione l’affluenza è molto buona, i parcheggi sono quasi tutti pieni e già per domani (oggi, ndr) ci aspettiamo il primo sold out – dice Francesco Cangiotti, amministratore di Bolognola Ski –. Non siamo ancora aperti con tutta la stazione, ma solo con la parte bassa che comprende la sciovia Pintura 1 con la pista Marchigiana e i tappeti Scoiattolo e Madonnina per campo scuola e area bob".

"La neve – prosegue – non è ancora tantissima, ma abbiamo lavorato con l’impianto di innevamento programmato che, tra l’altro, è uno degli investimenti che abbiamo fatto questa stagione per potenziare la rete, e ora siamo partiti. con i migliori intenti. Adesso ci auguriamo che arrivi, come previsto, per il prossimo weekend altra neve per aprire anche il resto delle piste". Gli investimenti fatti sembrano essere ripagati, perché sciatori e appassionati hanno cominciato ad affollare le piste fin dalle prime ore di ieri mattina. "È la nostra prima uscita sulla neve per questa stagione – raccontano Saverio Petrongari e Lorenzo Roscini di Fabriano – ed è la prima volta che veniamo qui a Bolognola, ma abbiamo trovato un bel posto, tanto che sicuramente torneremo anche il prossimo fine settimana. Siamo stati davvero bene". "Sono un ‘drogato’ della neve e questa è la prima uscita sulle nostre montagne, dopo aver fatto qualche giorno in Trentino nelle scorse settimane – aggiunge Simone Ansovini di Caldarola –. L’organizzazione di Bolognola Ski è fantastica e devo fare un plauso all’impegno di questi ragazzi, che riescono ogni volta a mettere in piedi una bella stagione anche in condizioni climatiche non sempre facili, perché spesso la neve non c’è o arriva in periodi non previsti. Per adesso ci godiamo queste belle giornate, in relax, con dei panoramici fantastici. Cosa possiamo volere di più". E gli impianti di Bolognola sono pronti ad accogliere anche persone disabili, come racconta Adriano Macchiati tra una discesa e l’altra. "Sono diventato appassionato delle neve dopo aver fatto alcuni corsi di sci per disabili a Roccaraso – spiega il residente di Corridonia – e ho visto che la montagna può essere fruita da tutti. Grazie agli operatori di Bolognola Ski questi impianti sono abbastanza accessibili, prima di me non avevano mai visto un disabile con un monosci, ma adesso si sono organizzati e con i percorsi giusti tutto si può fare. Siamo nel 2024 e la montagna può essere scoperta liberamente anche dai disabili". E, anche per chi non vuole sciare, ma ama la montagna solo per godersi qualche ora all’aria aperta o mangiare qualcosa di buono, le opzioni non mancano. "Questa prima giornata sulla neve sta andando davvero bene – conclude Diletta Moretti –. La neve c’è, la compagnia è quella giusta, la musica non manca, adesso abbiamo anche mangiato qualcosa di buono: ci sono tutti gli ingredienti per una bella giornata. Torneremo a divertirci anche nelle prossime settimane".

m. p.