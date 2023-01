"Finalmente una scuola a misura di studenti"

di Barbara Palombi

"Oggi è un giorno molto importante per la nostra scuola e siamo pienamente soddisfatti di questo trasferimento che è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra scuola, Comune e Provincia. La vecchia sede presentava diverse criticità e avevamo bisogno di un luogo più funzionale per i nostri studenti". Così Gianni Mastrocola, dirigente dell’Ipsia Corridoni. Il passaggio dalla sede in un condominio di via Barilatti alla nuova in via Gasparrini, nei locali al piano terra dell’istituto che ospita anche il Bramante-Pannaggi, rappresenta una tra le tante novità per l’istituto che, da poco, ha avviato le iscrizioni per un nuovo percorso formativo, l’unico nel centro Italia, dedicato alla liuteria elettronica. Le operazioni per il trasferimento nel nuovo spazio sono iniziate a giugno e hanno richiesto dei lavori di modifica e ristrutturazione per una spesa complessiva di circa 90mila euro compreso il trasloco. Presenti al taglio del nastro Roberto Vespasiani, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Maria Antonella Angerilli, dirigente del Bramante-Pannaggi e il consigliere provinciale Andrea Mozzoni. "La storica sede di via Barilatti, nonostante i vari problemi, ha consentito al nostro istituto di essere una presenza costante nel territorio – prosegue Mastrocola – e diventare un punto di riferimento nella formazione professionale dei nostri studenti. Abbiamo intercettato nel corso degli anni le richieste da parte del settore produttivo che ha manifestato l’esigenza di avere personale qualificato da poter impiegare. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era di iniziare il nuovo anno in via Gasparrini, una collocazione strategica facilmente raggiungibile grazie ai mezzi pubblici". "Siamo molto felici di questo traguardo – dichiara il sindaco Sandro Parcaroli –. Il rapporto tra il mondo scolastico e il mondo delle imprese è un passaggio fondamentale soprattutto in una fase in cui sono sempre più richieste figure professionali specializzate". "Abbiamo perseguito questo risultato fin dal primo giorno del nostro insediamento – prosegue la consigliera provinciale Laura Sestili –, volevamo offrire agli studenti la possibilità di proseguire il loro percorso scolastico in maniera idonea". "La scuola ha il dovere di preparare le future figure professionali – conclude Marco Ugo Filisetti, direttore dell’Ufficio scolastico regionale – accompagnando gli studenti nei diversi percorsi formativi, è molto importante che i giovani capiscano quali sono le loro attitudini e portino avanti gli studi con il massimo impegno".