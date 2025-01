Finals Cup, sfuma la vittoria per Boca e Trodica Futsal

Finals Cup senza sorriso sul versante femminile. Le due finali della kermesse di calcio a 5 che a Chiaravalle avevano in campo compagini maceratesi "in rosa" sono finite nelle mani altrui, andando dunque in direzione opposta a quella sperata.

La prima è stata quella della categoria Under15 e le baby civitanovesi del Boca sono state stese 4-0 dall’Okasa di Falconara. Più forti le avversarie che così hanno anche realizzato un bis, avevano infatti già alzato la coppa regionale nella passata edizione.

Successivamente è sceso in campo il Trodica Futsal che ha perso 3-2 l’emozionante ultimo atto valido per la Coppa Marche di serie C. In questo caso a festeggiare sono state le ragazze del Gradara che così si sono prese la rivincita dato che le rivali (l’anno scorso quasi in blocco con la divisa del Santa Maria Apparente) avevano avuto la meglio un anno fa.

Sotto 2-0 le trodicensi hanno rimontato grazie a Fattori e Giosuè, poi sono tornate sotto su errore del portiere Tomassini e a quel punto sono state le parate dell’omologo Stefanini, quarantenne, a sigillare il risultato.

Andrea Scoppa