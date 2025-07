Finanza, cambio della guardia. Il tenente Gallo al posto di Giannini

Il tenente Andrea Gallo subentra al tenente Christian Giannini al comando della sezione operativa Volante della Compagnia di Civitanova. Dopo tre anni di servizio a Civitanova, il 30 giugno il tenente Christian Giannini ha lasciato la sede per essere stato assegnato, come comandante, alla Compagnia della guardia di Finanza di Seregno. Durante questo periodo, in cui ha comandato la sezione operativa Volante deputata al contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica sia nazionale che comunitaria, nonché a contrasto di tutte le altre forme di criminalità economico finanziaria, ha condotto brillanti operazioni di servizio, concluse con ottimi risultati. Tra queste, si citano le operazioni più importanti come "Evasione Ragionata", a tutela delle entrate del bilancio nazionale, che ha consentito di accertare un giro d’affari occultato al fisco per oltre un milione di euro a seguito di indagini finanziarie svolte sui rapporti di conto corrente di un commercialista. Gli subentra il tenente Andrea Gallo, arrivato al termine del percorso formativo quinquennale presso l’Accademia del Corpo, conseguendo la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Quello attuale rappresenta il suo primo incarico operativo, consapevole della responsabilità affidatagli e del ruolo strategico rivestito dalla guardia di Finanza. Il comandante provinciale, colonnello Ferdinando Mazzacuva, e il comandante della compagnia, capitano Francesco Magliocco, hanno espresso, anche a nome dei colleghi e collaboratori, un ringraziamento al tenente Christian Giannini, per l’impegno profuso.