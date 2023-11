Finanza: Cori Carlitto subentra a Crovace

Dopo quasi sei anni al comando delle Fiamme gialle di Porto Recanati, il luogotenente Diego Crovace lascia la guida della Tenenza e ora andrà meritatamente in congedo, visti i tanti anni di onorato servizio. Era il febbraio del 2018 quando il luogotenente si insediò nella caserma portorecanatese. E il suo apporto si è presto rivelato determinante e anzi Crovace è stato protagonista di brillanti operazioni, soprattutto nella lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero, all’immigrazione clandestina, alla contraffazione, al commercio abusivo e alla vendita di prodotti pericolosi per la salute. Tra queste, solo per citare alcune, rientra "Domino Cinese" che ha consentito di svelare un articolato meccanismo di frode fiscale, avviato appunto da alcune ditte gestite da imprenditori di origini asiatiche. Oppure "Domus Hospitis", e cioè la mappatura delle partite Iva che orbitavano nel condominio multietnico Hotel House, attivate al solo scopo di conseguire illegalmente il permesso di soggiorno, con la quale è stato possibile scoprire un numero ingente di evasori fiscali. Questo fino all’operazione più recente "Enduro", che ha permesso di smascherare un’attività di commercio di moto da cross effettuata su internet e solo formalmente intestata a un prestanome senegalese per schermare l’effettivo titolare dei redditi, che aveva realizzato vendite per oltre 10 milioni di euro, evadendo l’imposta.

A Crovace è subentrato il sottotenente Fabrizio Cori Carlitto, 56 anni, di origine fermane, sposato e con due figli, nonché laureato in Scienze dell’amministrazione. Si è arruolato nel 1987 e ha ricoperto numerosi incarichi operativi di rilievo, da ultimo nel Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata, dove si è occupato prevalentemente di verifiche fiscali e indagini di polizia giudiziaria. Il comandante provinciale, Ferdinando Falco, ha voluto esprimere a Cori Carlitto un sincero augurio per il nuovo e delicato incarico, oltreché pronunciare parole di gratitudine per l’ottimo lavoro svolto in questi anni da Crovace.

g. g.