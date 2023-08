Finanziamenti: altri canali europei a disposizione delle imprese

Non ci sono soltanto i fondi del Pnrr. Per lo sviluppo dell’economia è fondamentale intercettare i finanziamenti europei del Fse e del Fesr, presentando progetti che coinvolgano le piccole imprese e favoriscano lo sviluppo della Regione. E’ stato questo il tema dell’incontro tra il presidente della Svem (Società Sviluppo Europa Marche) Andrea Santori, il segretario Cna Marche Moreno Bordoni e i direttori provinciali dell’associazione artigiana Massimiliano Santini, Claudio Tarsi, Massimiliano Moriconi, Andrea Caranfa e Francesco Balloni. "In passato - ha affermato Bordoni - le Marche hanno utilizzato solo una parte dei Fondi europei, rinunciando a opportunità importanti. Con la nuova programmazione e puntiamo a migliorare la capacità di utilizzo dei fondi per rilanciare lo sviluppo della nostra regione e invertire la tendenza. Un’occasione da non perdere. Inoltre, partecipiamo ai programmi della Comunità Europea nel campo della cooperazione, dell’innovazione tecnologica, della mobilità e della formazione, avvalendoci della collaborazione di organizzazioni professionali europee e delle Università di Ancona e Urbino". Nel 2022, in dieci mesi effettivi di lavoro, la Svem ha migliorato del 42% le pratiche evase rispetto al 2021, liquidando un contributo regionale di oltre 48 milioni per una ricaduta sul territorio di 100 milioni, per un totale di 353 pratiche concluse. "Stiamo potenziando - ha ricordato Santori - anche l’ufficio di Bruxelles per intercettare maggiori risorse per il territorio". Svem e Cna hanno concordato sulla necessità di sviluppare i rapporti commerciali con Stati Uniti, di Cina, Corea del Sud, Giappone e Medio Oriente.