Finanziamenti annuali, il Comune ottiene circa otto milioni

"Ottime notizie sul fronte dei nuovi finanziamenti. In questa annualità abbiamo acquisito circa 8 milioni di euro a fondo perduto e senza aggravio sul bilancio comunale, grazie alla presentazione di progetti sulla viabilità, sulla ricostruzione post-sisma, sul patrimonio comunale, sulla digitalizzazione, sulla cultura e sul turismo". Il sindaco di Monte San Martino Matteo Pompei fa il punto sui progetti, ringraziando i dipendenti e gli uffici comunali per il lavoro svolto. Sono stati acquisiti finanziamenti del Pnrr per il rifacimento della viabilità per un importo di 2.800.000 euro; sono iniziati i lavori di strada "Grazie", con fine prevista per giugno 2023 per circa un milione e sono stati appaltati gli interventi in località Molino, Colle Bottone, Santo Stefano, Villa Massi, Barchetta e Faeto. Inizio previsto in primavera (circa 175mila euro). Nel 2022 sono stati anche appaltati i lavori per il rifacimento dei selciati del centro storico, per 500mila euro ed è in fase di ultimazione la realizzazione del marciapiede Crivelli. Sul fronte post-sisma, si sono conclusi i lavori strutturali al teatro comunale ed è in corso l’adeguamento interni.