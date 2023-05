Finanziamenti per il cratere "Servono altre risorse"

"Si provveda al più presto a ricalibrare le somme ancora disponibili e a rifinanziare i programmi che hanno ottenuto il maggior numero di domande". È l’appello delle Cna di Macerata, Fermo e Ascoli dopo l’uscita delle prime graduatorie di NextAppennino, il programma per il rilancio economico e sociale del cratere finanziato dal Fondo complementare al Pnrr. Le associazioni di categoria chiedono "scorrimento delle graduatorie e nuove risorse per non vanificare sforzi e risorse". "Di solito rimettere nuove risorse per lo scorrimento delle graduatorie quando risultano finanziate più di due imprese richiedenti su tre, rischia di finanziare progetti di scarsa qualità. In questo caso però, la lista delle imprese in graduatoria che otterranno gli aiuti è veramente risicata – proseguono - e ci sarebbero ampi margini per finanziare progetti già valutati positivamente e pronti per essere realizzati". "Negli ultimi mesi, come associazione, abbiamo accompagnato le nostre imprese in un percorso virtuoso, ottenendo un risultato straordinario in termini di adesioni e partecipazione – intervengono in particolare Emiliano Tomassini, Arianna Trillini e Maurizio Tritarelli (nella foto), rispettivamente presidenti della Cna di Fermo, Ascoli e Macerata -. L’imprenditoria marchigiana ha dato prova di grande determinazione e lungimiranza, e ora merita risposte concrete in tempo utile per mettere in campo i progetti presentati". Fin dai primi mesi del 2022 gli uffici, con il sostegno del Team Sisma Cna Marche, hanno intrapreso un percorso di formazione per cittadini e imprenditori sulle opportunità connesse al Fondo complementare, illustrando caratteristiche, requisiti, dotazione finanziaria e scadenze dei singoli bandi. "La Cna – ricorda Tritarelli di Macerata - ha messo in campo una campagna informativa che ha permesso a chi fa impresa di poter accedere alle agevolazioni".