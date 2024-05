Finanziamenti regionali per la cultura. Ecco i cinque progetti del Comune

Finanziamenti regionali per la cultura, il Comune di Civitanova quest’anno presenta cinque progetti per valorizzare la poesia, la storia del territorio, i concerti all’aperto, l’arte e le Foibe. La realizzazione è subordinata all’assegnazione del contributo regionale, ma intanto la Giunta delibera un primo stanziamento di 45.000 euro - 30.000 imputati al bilancio e 15.000 prelevati dai fondi di riserva - che non basterà a coprire le spese, complessivamente stimate in 241.000 euro. Le cinque candidature riguardano i seguenti bandi: ‘Festival Marchestorie’, con un progetto sulla valorizzazione della poesia e sotto la direzione artistica del professor Umberto Piersanti dal costo di 12.000 euro (finanziamento massimo ottenibile dalla Regione il 70%); ‘Eventi Espositivi’, con mostre su astrattismo e contemporaneità, tramite l’Azienda Teatri Civitanova, e con protagonisti gli artisti Anna ‘Iskra’ Donati e Keith Haring per una spesa totale di 50.000 euro (contributo massimo della Regione 60%); per ‘Premi e Rassegne’ c’è il festival Civitarcana, manifestazione mirata a valorizzare la storia della città per un costo di 18.000 euro (70% il contributo massimo concesso dalla Regione); per il bando ‘Spettacoli dal vivo’ candidato l’evento Ri-suona la Piazza, concerti all’aperto in collaborazione con i Teatri di Civitanova e che sviluppa una spesa di 150.000 euro (il contributo che è possibile ottenere in questo caso non supera il 50%, ma comunque fino a un massimo di 40.000 euro); infine, per il bando relativo alle ‘Attività inerenti l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo Giuliano-Dalmata-Istriano’ il Comune realizzerà iniziative sulle Foibe in collaborazione con gli Istituti scolastici cittadini per una spesa di 11.000 euro (finanziamento massimo ottenibile 90%). Tra i bandi finanziati dalla Regione ce n’era anche uno che stanziava contributi per progetti inerenti l’Offensiva sulla Linea Gotica nel 1944, ma a cui il Comune non ha partecipato specificando di non essere in possesso dei criteri di ammissibilità per un progetto che prevede la valorizzazione dei documenti e dei luoghi in cui si svolsero le azioni partigiane e degli alleati e il cui teatro fu principalmente il nord delle Marche.

Lorena Cellini