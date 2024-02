Finanziamento tagliato all’Ast: "Smentiti gli annunci della Regione"

"Considero quello del direttore Marco Ricci un atto di sincerità che smentisce il governo regionale: a dispetto delle tante parole spese per dire che le cose stanno in altro modo, per il 2024 la Regione ha ridotto in modo significativo il finanziamento per l’Ast di Macerata. E poco vale aggiungere che altre risorse arriveranno nei prossimi mesi, cosa tutt’altro che scontata". Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, non ha dubbi sul fatto che il taglio di 26,8 milioni di euro sul preventivo di quest’anno, come scritto dallo stesso direttore generale Ast nella sua relazione che accompagna il bilancio, sia un dato reale. "Non mi sorprende – prosegue –. Già diversi giorni fa, quando i numeri sono emersi in ambito regionale, avevo denunciato il drastico calo delle risorse messe a disposizione di tutte le Ast. La verità è che avevano detto di voler rafforzare il territorio e, invece, lo impoveriscono, visto che meno risorse si tradurranno in un ridimensionamento dei servizi". Ricci, però, ha affermato che le risorse a oggi assegnate costituiscono un finanziamento provvisorio, che sarà sicuramente aumentato con altri fondi già a disposizione della Regione, tanto che alla fine di quest’anno l’Ast di Macerata avrà più soldi di quelli messi a disposizione nel 2023. Carancini, però, non ci crede. E sottolinea. "Intanto vorrei capire perché queste risorse dovrebbero essere erogate più tardi. Il fatto è che c’è qualcosa di opaco nel modo in cui la Regione ha definito la programmazione. Ed è anche per questo che ho presentato una interrogazione, che sarà discussa martedì prossimo in consiglio, per cercare di fare chiarezza". Il riferimento è alla voce Fsr Gsa (Fondo sanitario regionale, Gestione sanitaria accentrata) in cui si prevedono fondi solitamente destinati a colmare eventuali "sforamenti" rispetto agli impegni di spesa, ieri per le Aree Vaste, oggi per le Ast che hanno preso il loro posto. "Per il 2023 la giunta regionale ha stanziato 41,4 milioni di euro, saliti nel 2024 a 112,5, quasi tre volte tanto – incalza Carancini – senza che sia stato spiegato il perché di questo incremento. Come saranno realmente utilizzati questi soldi che sono stati "trattenuti" dalla giunta?" Secondo la Regione e Ricci, saranno ridistribuite alle stesse Ast o, comunque, al sistema sanitario, in quanto vincolate a questo scopo. "Non è vero – ribatte Carancini – solo una parte è vincolata. Qui si tratta di capire che fine faranno le altre. Nel documento della giunta, infatti, si parla di soggetti diversi dagli enti del Servizio sanitario regionale destinatari del Fsr Gsa. Chi sono questi soggetti diversi?".