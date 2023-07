Finanziate 3 Cer, per Ussita si cercano altre risorse

Sono state finanziate le Cer, Comunità energetiche rinnovabili, con capofila i Comuni di Matelica, Camerino e unione montana Monti Azzurri. Rispettivamente con un contributo è di 12,2 milioni, 7,5 milioni e 9,4 milioni (l’ultima prevede tre Cer) tramite i fondi del Piano nazionale complementare sisma. Per le Cer non ammesse a finanziamento, come quelle di Tolentino, Fiastra e Ussita (per citarne alcune) il commissario straordinario Guido Castelli ha spiegato che si sta attivando per integrare le risorse.

"Quella di Tolentino, ad esempio, non è finanziabile perché abbiamo esaurito il plafond che era stato attribuito alle Marche – afferma il senatore –. Un plafond importante, ma che non ha consentito il finanziamento di questa ulteriore comunità energetica. Per tutti i soggetti non finanziati, comunque, abbiamo due proposte. Innanzitutto integrare il finanziamento: lo stiamo chiedendo al ministero dell’ambiente e al ministro Raffaele Fitto (ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, ndr). La seconda, accompagnare i promotori delle Cer per valutare la possibilità di partenariati pubblici-privati, che possono comunque consentire l’avvio di comunità energetiche anche in assenza di contribuzione pubblica".

l. g.