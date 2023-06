Finanzieri sequestrano 260mila articoli non a norma, sanzioni per 25mila euro

Oltre 260mila articoli non a norma sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo di Macerata e della Tenenza di Camerino, in due market a Montecassiano e Tolentino. Per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti, e in particolare della contraffazione, dell’abusivismo e della sicurezza prodotti, i finanzieri hanno svolto una vasta operazione con l’obiettivo di accertare che non fossero in vendita prodotti insicuri per la salute. Gli interventi hanno permesso di trovare e sequestrare, in due attività a Montecassiano e Tolentino, oltre 260mila articoli tra i quali bigiotteria, prodotti per la casa, per la persona e per uso alimentare, senza le informazioni minime previste dal codice del consumo. La legge stabilisce infatti che i prodotti riportino quanto meno le indicazioni sulla denominazione legale o merceologica degli articoli, l’identità del produttore, l’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, il tutto in italiano, per garantire un uso sicuro. I due responsabili, persone del posto, sono stati segnalati alla Camera di commercio, per l’adozione dei provvedimenti relativi sotto il profilo amministrativo. Per queste irregolarità, i due commercianti rischiano sanzioni amministrative per oltre 25mila euro. Il comandante provinciale, colonnello Ferdinando Falco, ha evidenziato come l’attività si inserisca in un ampio dispositivo a tutela dell’economia legale: "Contrastare la diffusione di prodotti non conformi significa contribuire a garantire una protezione dei consumatori e un mercato ove gli operatori onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza".