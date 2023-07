Finardi inaugura RisorgiMarche "Flusso continuo di sentimenti"

di Lucia Gentili

"Un flusso continuo, in cui le strofe seguono un lungo percorso di sentimenti e ricordi". È ’Euphonia Suite’, dalle parole di Eugenio Finardi, che oggi alle ore 18, al parco fluviale Santa Croce di Mogliano, darà il via alla settima edizione di RisorgiMarche. Il cantante e musicista, autore e compositore italiano tra i più noti, sarà con Raffaele Casarano e Mirko Signorile per un "concertoesperienza di grande energia ma anche di grande delicatezza e verità emotiva", spiegano gli organizzatori. Le informazioni su come raggiungere la location si trovano sul sito e sui diversi canali social di RisorgiMarche.

Finardi, come nasce il progetto "Euphonia"?

"Durante il lockdown, un periodo pesante e di disagio per tutti, sotto tanti aspetti. Ho pensato ci fosse bisogno di una musica che lenisse, potesse dare sollievo, unisse, facesse riflettere e sognare. Una sola canzone non sarebbe bastata. Anche a livello neurologico, quando un canto, un pattern musicale dura più di 10-12 minuti contribuisce a cambiare lo stato d’animo. Euphonia è un flusso continuo di un’ora circa; le parole e le improvvisazioni musicali accompagnano l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale, uscendo dal malessere".

D’altronde RisorgiMarche è un festival solidale e di rinascita...

"Sì. Poi sono felice di scoprire un posto per me nuovo, il parco fluviale di Mogliano. Conosco da tempo le Marche (anche grazie ad un progetto sul fado con Marco Poeta), secondo me la regione più ’segreta’, in cui ogni cucuzzolo nasconde una meraviglia da scoprire. Ne sono profondamente innamorato. Penso alla curva prima di arrivare allo Sferisterio di Macerata, a Recanati, Treia, Pesaro, Urbino ecc, ai tanti teatri".

Cosa c’è in cantiere?

"Continuiamo con il format di Euphonia, appena lanciato e che continua a crescere, con uno spettacolo ogni volta unico e diverso. Parallelamente porto avanti Anima Blues con dei ragazzi romagnoli".

C’è una musica per ogni tempo. Lei in che fase sta?

"Quella di un settantenne, Euphonia è il progetto dei miei 70 anni: è l’esperienza di una vita messa al servizio di qualcosa molto curato. Uso tutta la voce che ho, penso di non aver mai cantato così bene (anche se ovviamente non ho la potenza dei 20 anni). In riferimento al panorama italiano, il pezzo di Niccolò Fabi che ora ha vinto la Targa Tenco mi ha commosso. Anche se ascolto quasi solo musica classica".

Qual è il potere principale della musica?

"Il collegamento con l’assoluto. La musica è la versione udibile della matematica, collega con le leggi naturali fondamentali. È universale".