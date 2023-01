Fine delle feste con il pienone

Le feste si chiudono all’insegna del sole. Ieri, complice la temperatura, pienone a Civitanova. La Befana ha portato in dono una domenica segnata dall’aria di primavera, un regalo di cui in tanti hanno approfittato per godersi una giornata all’aperto e passeggiare in riva al mare. Un’atmosfera insolita per i primi giorni di gennaio di cui hanno approfittato pure i ristoratori. Nella piazzetta antistante la vecchia pescheria fuori tavoli e sedie per accogliere i clienti. Il bel tempo ha richiamato gente dall’entroterra e statale 77 battuta dagli umbri che hanno deciso di trascorrere la domenica sull’Adriatico. Gran movimento anche in centro dove il mercatino ha animato piazza XX Settembre e dove lo shopping dei saldi – per quei commercianti che hanno tenuto aperti i negozi – ha fatto da richiamo per chi era a caccia di qualche occasione.