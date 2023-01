Fine Natale, ma i doni continuano: scatole sospese per tutto gennaio

"La catena della solidarietà non si ferma mai", scrive la Croce Gialla di Recanati annunciando che nella loro sede anche ieri sono arrivate altre "Scatole di Natale sospese", portate dai volontari della Protezione Civile, e pertanto la loro distribuzione ad anziani soli e famiglie in difficoltà continuerà per tutto il mese di gennaio. Per partecipare all’iniziativa di solidarietà, ideata dall’Assessorato ai servizi sociali del Comune e giunta alla sua terza edizione, bastava soltanto una scatola in cui andavano messi: una cosa calda, un gioco, un dolcetto, un passatempo e soprattutto un biglietto di auguri affettuoso, in modo che chi lo riceve possa sentire tutto il calore del dono. Grazie alla disponibilità di alcune associazioni di volontariato cittadine è ancora possibile consegnare le scatole sospese alla Croce Gialla, ad AltraEco, alla Bottega del Commercio equo, al Comitato di quartiere di Montefiore e alla Protezione civile.

"Solidarietà fa rima con comunità ed è importante creare le occasioni per spingersi a pensare a quella parte di comunità che resta maggiormente isolata e marginale", afferma l’assessora alle Politiche sociali, con delega ai rapporti con l’ambito sociale, Paola Nicolini.