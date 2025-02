Fine settimana a tutto rock. Doppio appuntamento al Bar Teatro. E il Barlume accoglie gli Yakamoz

Weekend a tutto rock tra Villa Potenza di Macerata e Sambucheto di Montecassiano. Sabato alle 21.30 al Bar Teatro di Villa Potenza arriva La Banda Gastrica (nella foto) di Ascoli, formata da Mirco Santini, basso; Stefano Ferranti, chitarra e cori; Giampiero Anemone, tastiere e vocee Davide Cerioli, batteria. Domenica, sempre al Bar Teatro, la festa inizia dalle 19.30 con i Backroads, che renderanno omaggio alla canzone d’autore americana, "la musica di chi non ha fretta di arrivare, ma gode del viaggio stesso, l’american roots music", anticipano i promotori. Il gruppo è composto da Ivano Andreozzi di Loro Piceno (voce solista, chitarra e armonica a bocca), Emiliano De Angelis di Recanati (chitarra, voce, stombox, e mandolino) e un altro lorese, Luigi Ridolfi (basso e voce). In scaletta non mancheranno brani come "Folsom Prison Blues" di Johnny Cash, "Promise Land" di Bruce Springsteen, "Heart of Gold" di Neil Young, "Horse with no name" degli America. Invece domenica dalle 18 il Barlume di Sambucheto accoglierà gli Yakamoz, band che celebra il genere Britpop. "Blur, Oasis, Gorillaz, Kasabian e Pulp sono solo alcuni dei nomi che torneranno a far battere il cuore di chi ha vissuto quell’epoca dorata", dice lo staff.