Fine settimana con gli amanti del kayak fishing

Nel weekend si è tenuto a Porto Recanati un raduno di kayak fishing organizzato dalla sezione locale della Lega navale italiana, capitanata dal presidente Cesare Pallucca. Nelle acque antistanti alla sede cittadina, più di 35 kayaker hanno dato vita a due giorni di sport e convivialità. Gli ospiti sono arrivati da tutto il centro Italia. Si sono concessi un giro in mare e hanno anche degustato le specialità culinarie portorecanatesi.

Tutta la sezione è stata per due giorni al servizio dei kayaker, per consentire loro di trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento e dell’ospitalità. Inoltre il Comune ha messo a disposizione una guida per accompagnare gli sportivi a visitare il Castello Svevo e la pinacoteca Moroni.

All’iniziativa ha partecipato pure il noto youtuber e pescatore Andrea Petetta, socio della Lega navale, oltre al gruppo kayaker di Numana che ha tenuto una lezione di sicurezza in mare e su come risalire sul kayak se si dovesse cadere in acqua.

Al termine della manifestazione è avvenuta la premiazione dei kayaker, a cui hanno partecipato i due consiglieri comunali di maggioranza, Francesco Quercetti e Gianluigi Serena.