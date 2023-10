Fine settimana con il "Salotto diVino" in via Tripoli

Sabato e domenica, dalle 17.30 in poi, andrà in scena l’iniziativa "Salotto diVino" tra via Tripoli e dintorni, a Potenza Picena.

È quanto organizzato dall’associazione commercianti e artigiani "iPiceni", in collaborazione con l’associazione culturale Aurora e il Comune. Il tutto ha l’obiettivo di valorizzazione l’enogastronomia locale, e in particolare le cantine marchigiane. Per questo, nel centro storico verrà realizzato un allestimento d’epoca in vie, vicoli e piazze a tema bohemien, ispirato alla Parigi di fine ‘800.

Così saranno ricreati salotti e rustiche cantinette, i vicoli si coloreranno d’arte e le piazze verranno animate da dj-set e tanti artisti di strada itineranti, pronti a intrattenere il pubblico presente. Tra i luoghi da visitare ci saranno vico Pasquali, dove verrà creato un percorso sensoriale che andrà a impegnare l’olfatto, il tatto, la vista e l’udito attraverso profumi, tendaggi e un’esposizione fotografica, a cura di Paolo D’Angelo. Invece, in via Enrico Fermi giochi di luci, ombre e specchi, mentre in via Fioretti ci saranno proiezioni di pagine di un diario di poesia. Infine, via Buonaccorsi sarà invasa da tanti artisti visivi (pittori, scultori, ritrattisti, amanuensi) che esporranno le loro opere.