Fine settimana con la festa del ciclismo

Conto alla rovescia per la quarta edizione della "5Mila Marche", la manifestazione cicloturismo delle Marche che sarà ospitata nel weekend a Porto Recanati. Da domani fino a domenica, ci saranno iniziative e gare dedicate agli appassionati della bici, che potranno pedalare dalle spiagge della Riviera del Conero per poi raggiungere le vette maestose dei Monti Sibillini. L’iniziativa è stata presentata ieri in municipio, alla presenza del sindaco Andrea Michelini, del vicesindaco Giuseppe Casali e di Andrea Tonti, presidente del comitato organizzatore 5 Mila Marche. Quest’anno le prove ciclistiche da scegliere saranno quattro: 5mila Extreme, Granfondo 5mila, 5mila Gravel e 5mila Bike & Family.

"Avremo oltre 1.500 iscritti – ha spiegato Tonti –. In realtà, a noi non interessano n tanto i numeri quanto la qualità dei partecipanti e le iscrizioni sono in crescita da fuori regione. Ci saranno atleti provenienti da ben 93 province italiane e anche 13 nazioni estere. E proporremo degli itinerari che vanno dalla costa al nostro entroterra, fino ai borghi come Sarnano. Poi, durante i percorsi, abbiamo previsto dei ristori con prodotti tipici". Mentre il vicesindaco Casali ha dichiarato: "Si tratta di un evento sportivo che serve per far conoscere il nostro territorio, l’enogastronomia e la cultura. Anzi, sarà una vera e propria festa ciclistica di fine estate".

Il programma inizierà domani: alle 17.30, in piazza Brancondi, ci sarà la partenza del "Canyon Social Ride", un giro in bici di 30 km. Invece, alle 21.30, il dj-set "Remember disco dance" con Andrea Falcetelli e Monica Kiss. Mentre sabato sul lungomare Lepanto partirà la "5mila Extreme", la prova di 274 km con 5290 metri di dislivello. Alle 15 ecco la "Bike & Family", una ciclopedalata aperta a tutti di 10 km su percorsi ciclabili. E la sera, alle 21.30, il concerto del dj Nicola Pigini. Il finale ci sarà domenica. Alle 8, nel lungomare Lepanto, tutto pronto per la partenza della "Granfondo 5mila", che avrà due percorsi: uno lungo da 111 km e uno medio di 82 km. Alle 13, seguiranno le premiazioni. "La 5mila Marche è un punto fermo della stagione turistica portorecanatese e rientra nell’ottica della destagionalizzazione – ha concluso Michelini -. Ormai parliamo di un appuntamento internazionale, e tra l’altro abbiamo inserito dei itinerari che uniscono dei percorsi ciclabili presenti tra Porto Recanati, Loreto e Recanati, ossia i tre comuni del protocollo Terre d’Oltre".