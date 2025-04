Fine settimana dedicato al benessere

Un weekend per rallentare, respirare e rimettere al centro benessere, prevenzione e uno stile di vita consapevole. Civitanova si prepara ad accogliere un’ondata di energia, salute e consapevolezza con il festival "ViVi ConsapevolMente", in programma per il 26 e 27 aprile. Organizzato dall’agenzia Happy – Events & Consulting, con il patrocinio del comune, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Macerata e del Rotary Club di Civitanova, il festival intreccia salute, sport, ricerca scientifica e attenzione alla famiglia.

Il festival si aprirà sabato 26 aprile con un appuntamento di grande interesse: a partire dalle 16.30, il teatro Cecchetti ospiterà il convegno "L’innovazione incontra la salute", un’occasione per approfondire le nuove frontiere della prevenzione in ambito medico-scientifico e le ultime innovazioni nel campo della ricerca e della pratica clinica. Interverranno professionisti di spicco come lo scienziato Dario Spera, la biologa Beatrice Iaia, lo psicologo e mental coach Andrea Grosso, l’esperto di Bio Eating Manuel Salvadori, e i dottori Simone Sisti, Luca Squadroni e Simone Capponi. La serata proseguirà all’insegna del gusto e del relax, con un apericena musicale nel ristorante Muchacha sul lungomare sud.

Domenica 27, il cuore pulsante dell’evento si sposterà in piazza XX Settembre, che a partire dalle 9.30 si animerà con il "Villaggio della Salute": stand informativi, incontri con professionisti del benessere, presentazioni, giochi e attività interattive coinvolgeranno i partecipanti in un percorso alla scoperta del benessere psicofisico. Tra le proposte più attese, spicca "L’Ospedale dei Pupazzi"; uno spazio pensato per sensibilizzare i più piccoli sul valore della salute in modo divertente. "Con il marchio ViVi ConsapevolMente abbiamo voluto creare un contenitore di eventi ed esperienze che promuovono uno stile di vita sano e consapevole, aggiornato con le ultime scoperte in campo medico e tecnologico" ha detto Naila Omanovic, titolare dell’agenzia Happy Events&Consulting, ideatrice del festival e creatrice de "L’Ospedale dei Pupazzi".