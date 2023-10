Fine settimana di formazione per il gruppo del Soccorso alpino

Fine settimana di formazione sanitaria per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico delle Marche. Il corso di BTLS (Basic Trauma Life Support) è stato organizzato in particolare per i i tecnici delle stazioni di Macerata, Ascoli e Montefortino, fa parte del piano formativo di tutti gli operatori e ha visto la partecipazione di 10 tecnici, impegnati in due giornate formative. Grazie alla presenza di due istruttori della Scuola nazionale medici (SNaMed), che hanno ricreato scenari realistici con casistica varia, sono state perfezionate le tecniche di utilizzo dei vari presidi e affinate le competenze per intervenire in modo tempestivo e sicuro in caso di intervento. Portare soccorso medicalizzato in ambiente ostile è la caratteristica che contraddistingue il corso del Soccorso alpino, per questo è di fondamentale importanza che tutti gli operatori abbiano una formazione sanitaria di base così da poter stabilizzare e supportare un ferito prima di portarlo in un luogo più accessibile.