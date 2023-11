Fine settimana ricco di appuntamenti. Musica con la banda e la magia di Babbo Natale

Fine settimana di appuntamenti a Tolentino. In occasione della ricorrenza dedicata a Santa Cecilia, la santa patrona della musica e di tutti i musicisti, l’associazione "Nazareno Gabrielli - Città di Tolentino" con i suoi soci riproporrà, come gli anni passati l’antica tradizione de "lu svegliarì". I componenti della banda domani all’alba, a partire dalle 6, gireranno per le vie e le piazze del centro suonando marce e brani. Un risveglio originale e allegro per i cittadini. La giornata prosegue con la sfilata alle 11 per poi festeggiare tutti insieme nel corso di un momento conviviale. Questo il percorso: piazza della Libertà, via Filelfo, piazza Martiri di Montalto, via Gramsci, via Pacifico Massi, via Parisani, via Tambroni, via della Pace, piazza Mauruzi e ritorno in piazza della Libertà. Inoltre oggi e domani, al Castello della Rancia, dalle 9.30 alle 20, appuntamento con "Il Castello Incantato di Babbo Natale".