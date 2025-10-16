Fine settimana tra parole e poesia nel segno di Giovanni Ginobili

Un viaggio in parole e poesia, tra le opere di Giovanni Ginobili. Da domani a domenica Marchestorie fa tappa a Petriolo, paese natale del folklorista e padre nobile dell’etnomusicologia moderna nelle Marche. "La vita va, se sfragne comme l’onne…", dai versi dello stesso poeta, è il titolo del progetto, con un programma che valorizza la sua figura, simbolo di un territorio. Da qui nasce uno spettacolo inedito a metà tra poesia, musica, teatro e identità locale, con una narrazione corale e multimediale.

Sul palco artisti del territorio – Francesco Properzi, voce recitante e solista, Massimiliano Luciani compositore e solista, Francesco Facciolli cui è affidata l’ideazione e la regia oltre alla supervisione generale della produzione, Irene Luciani al flauto, Christian Riganelli alla fisarmonica, Francesco Savoretti alle percussioni e Silvio Catalini alla chitarra – con il coinvolgimento dell’Accademia di belle arti di Macerata, delle associazioni locali (Corpo bandistico e majorette Città di Petriolo) e dei familiari dello stesso Ginobili.

Domani alle 10, al teatro comunale, ci sarà l’anteprima dello spettacolo per le scuole. Poi alle 21 prima rappresentazione, seguita sia sabato che domenica, alle 18 e alle 21, dalle repliche. Ingresso gratuito.