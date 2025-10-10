Fine stagione al Natural Village: "Sfiorate le 80mila presenze"

Questo fine settimana il Natural Village di Porto Potenza Picena, una delle più importanti strutture ricettive delle Marche, chiuderà la lunga stagione turistica iniziata ad aprile con un importante segno positivo, soprattutto per quanto riguarda l’afflusso di turisti. "Abbiamo sfiorato le 80 mila presenze a fronte di quasi 25 mila arrivi – ha sottolineato la direttrice della struttura, Alessandra Mori –. Un risultato inaspettato che fa registrare la migliore stagione in assoluto e conferma che credere nella destagionalizzazione paga".

Negli ultimi tre anni, a fronte di un importante investimento messo a terra dalla proprietà altoatesina guidata da Stefan Rubner, il villaggio ha avuto un sostanziale upgrade che lo ha reso maggiormente appetibile in termini di qualità e di servizi al cliente. "Questo ci ha permesso di promuovere struttura e territorio con un prodotto centrato – ha aggiunto Alessandra Mori – non solo per famiglie ma rivolgendosi anche al mondo dei cani grazie al Comune di Potenza Picena che ha cambiato il regolamento, permettendo così ai cani di fare il bagno in mare, al movimento delle biciclette e dell’e-bike così come alla parte sportiva legata al volley, all’hockey e al basket in carrozzina con particolare attenzione al mondo della disabilità.

Mi piace evidenziare – sottolinea ancora - il fondamentale apporto di uno staff professionale e volenteroso fatto da persone cresciute con noi e, in parte, proveniente dalla proficua collaborazione con la scuola alberghiera Varnelli di Cingoli. Importante è stata l’apertura della struttura e dei servizi verso l’esterno come la spiaggia e il ristorante Sea Side che ci ha fatto conoscere e apprezzare dalla clientela locale".