"Finestre aperte verso l’esterno e precursori dell’orientamento"

L’Ite Gentili di Macerata vanta un doppio primato: primo posto tra gli istituti commerciali per l’inserimento universitario e primo posto tra gli istituti tecnici economici della provincia per gli sbocchi lavorativi. "Abbiamo aperto tante ’finestre’ verso l’esterno: passi tangibili e concreti per il futuro dei ragazzi". È stata questa, secondo la dirigente scolastica Alessandra Gattari (nella foto), la formula vincente. "L’Ite Gentili si è impegnato tanto puntando sull’orientamento, ancor prima che venissero istituiti tutor e orientatore – afferma la preside -. Inoltre è costante il confronto dei ragazzi con le imprese del territorio. Basti pensare a Simonelli Group (azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè di Belforte del Chienti, ndr) che ci supporta per favorire la certificazione linguistica e la mobilità all’estero; ci ospita anche in azienda nell’alternanza scuolalavoro (Pcto). D’altronde i nostri studenti global marketing, relazioni internazionali per il marketing, finanza. Poi siamo centro accreditato Cambridge per le certificazioni linguistiche e centro accreditato per Icdl. Washington e Taicang (Cina) sono le due destinazioni per gli studenti del triennio con finalità di approfondimento del marketing. In campo anche percorsi con le università, Confindustria, Camera di commercio e le aziende. Il punto di forza è che, finito il quinquennio, i ragazzi hanno un diploma in mano e scelgono cosa fare da grandi, se entrare subito nel mondo del lavoro o procedere con gli studi; hanno comunque le porte delle università aperte perché collaboriamo con Urbino per il Progetto Sport, con Macerata per giurisprudenza e giurisprudenza sportiva, ma anche Camerino per la digital economy e informatica. In pratica, tra visite aziendali, colloqui con esperti e rappresentanti dell’industria e degli enti locali, con gli stakeholder del territorio, viaggi all’estero e il progetto Erasmus Vet, i nostri giovani sono affacciati al mondo. E, nonostante il calo demografico, quest’anno c’è stata una bellissima risposta nelle iscrizioni. Complice, il Progetto Sport per formare manager dello sport".

Lucia Gentili