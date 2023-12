Finestre rotte e blitz dei ladri in tre abitazioni

Tre furti sono stati effettuati in prima serata nel territorio di Cingoli. Approfittando della momentanea assenza dei residenti, i ladri hanno preso di mira tre abitazioni: due nella zona tra le frazioni Santa Maria del Rango e Grottaccia, una a Botontano, tutte ai confini con Treia e Appignano in cui nei giorni scorsi si sono registrate incursioni di malviventi. Le ruberie sono state compiute con identiche modalità: effrazione di finestre (per arrivare al primo piano i ladri si sono serviti anche d’una scala rinvenuta nei pressi di un edificio) e irruzioni compiute mettendo a soqquadro le stanze. Rilevanti i danni procurati alle case, modesti i bottini: un braccialetto e una collanina d’oro a Grottaccia, 50 euro a Botontano. Delle incursioni si sono resi conto, al loro rientro i proprietari degli appartamenti. Sono intervenuti i carabinieri che poi hanno ricevuto le denunce e avviato le indagini. g. cen.