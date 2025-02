Finestre spaccate dai vandali ancora da riparare

Danneggiati lo scorso giugno e ancora non interamente riparati. Si tratta degli infissi della gradinata, sul lato mare, del Polisportivo comunale, che all’inizio dell’estate furono presi di mira dai vandali. Ignoti nella notte avevano lanciato le pietre contro le finestre, allora nuove di zecca, dei bagni del Polisportivo, danneggiandone le vetrate. Furono presi di mira anche gli infissi della biglietteria e in questo caso i sassi caddero nei locali, in quanto i vetri che le proteggevano erano più datati e fragili. A distanza di tempo, le finestre sono state rimesse a nuovo, ma quelle della biglietteria sono rimaste come allora, con fori evidenti.

Per scoraggiare ulteriori atti vandalici, intanto, sono state apposte delle grate di ferro.

f. r.