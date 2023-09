Finge di abbracciarlo e gli sfila la catenina

La tecnica dell’abbraccio colpisce ancora. Questa volta a Tolentino. Venerdì mattina, con un pretesto, una donna si è avvicinata ad un 71enne del posto, in via Pietro Nenni. Questa avrebbe finto di conoscerlo per abbracciarlo. In realtà si trattava di un raggiro per strappargli via dal collo la catenina d’oro. La disavventura per il malcapitato è finita con la fuga della ladra, che per ora ha fatto perdere le tracce. Il 71enne non avrebbe avuto il tempo di pensare che l’abbraccio fosse in realtà una scusa per sottrargli l’oggetto prezioso, a cui era legato anche affettivamente. Poco dopo l’amara sorpresa: quel gesto non era disinteressato.