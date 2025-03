Finge di vendere un motore, ma incassa i soldi e sparisce

Si è spacciato per dipendente di un’azienda specializzata nel commercio di materiale meccanico, ma la sua intraprendenza era finalizzata a mettere a segno una frode informatica, reato per cui i carabinieri della stazione di Apiro lo hanno denunciato, dopo la querela presentata da un cittadino interessato ad acquistare un motore per la propria minicar. Per effettuare quanto gl’interessava, l’apirano aveva fatto una ricerca online, e aveva preso contatti con un 38enne residente nella provincia di Caserta, il quale gli aveva dato a intendere che poteva soddisfare la richiesta lavorando proprio nella vendita di prodotti della meccanica. Convinto di poter procedere nell’acquisto, l’apirano ha seguito le istruzioni ricevute, e tramite bonifico ha eseguito il pagamento dei 400 euro richiesti. Però la merce non l’ha ricevuta, né è mai riuscito a recuperare la somma versata. Quindi si è rivolto ai carabinieri che si sono impegnati in una minuziosa attività investigativa, individuando l’Iban su cui era confluito l’importo con riferimento a una carta prepagata ricaricabile, intestata al casertano. Completata l’indagine in base ai riscontri ottenuti, è partita la denuncia del 36enne per frode informatica. Ed è quanto mai opportuna la raccomandazione che i carabinieri rivolgono a chi intende procedere ad acquisti online: prestare la massima attenzione, verificando l’affidabilità di chi vende e diffidando di proposte apparentemente vantaggiose ma potenzialmente sospette.

Gianfilippo Centanni