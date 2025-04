Finge le avances e gli sfila il Rolex dal polso

Aveva abbracciato un anziano facendogli delle avances un po’ troppe spinte, lungo una via del centro di Porto Recanati, e per questo lui l’aveva allontanata in malo modo. Ma non si era reso conto che lei gli aveva già trappato dal polso il suo Rolex, dal valore di circa 25mila euro, prima di risalire nell’auto dove l’attendeva il suo complice. Peccato che i due malfattori, lui un 26enne incensurato e lei una 27enne già nota alle forze dell’ordine, entrambi di origine spagnola e domiciliati a Milano, sono stati identificati e denunciati per furto aggravato.

È questa l’indagine che ha visto protagonisti i carabinieri della stazione di Porto Recanati. Tutto è iniziato quando un 84enne del posto si è presentato in caserma e ha sporto denuncia contro ignoti. In quel frangente, ha riferito ai militari che mentre stava passeggiando nel centro cittadino era stato avvicinato da una donna straniera, a lui totalmente ignota. La sconosciuta aveva tentato con il pensionato un insolito approccio di natura sessuale, abbracciandolo a più riprese. Tuttavia l’anziano si era infastidito e aveva rifiutato le avances di quella sconosciuta, facendola allontanare. Ma un attimo dopo l’84enne si era accorto che il suo prezioso Rolex Daytona era sparito: gli era stato sfilato dal polso da quella sconosciuta.

A quel punto i carabinieri si sono mesi all’opera e hanno avviato gli accertamenti di rito, analizzando le immagini di videosorveglianza comunale. Dai filmati è stata possibile risalire all’identità della ladra e anche del suo complice, che sono stati ripresi dalle telecamere. In particolare quest’ultimo era rimasto a guardare la scena in auto e, appena compiuto il furto, era andato a riprendere la 27enne, fuggendo poi via a tutto gas. Inevitabilmente i due giovani stranieri si sono beccati una denuncia a testa con l’accusa di furto aggravato.

Giorgio Giannaccini