Fingono di aiutarla e la derubano

Nel panorama dei raggiri, arriva anche la truffa del piccione e a una donna di mezza età sfilano dal collo due catenine d’oro. Poi dicono che essere bersaglio dai "regalini" del pennuto porti fortuna, di sicuro non alla malcapitata che giovedì pomeriggio passeggiava in compagnia di una amica lungo viale Matteotti. Era appena transitata in città la carovana del Giro d’Italia e loro si stavano godendo l’atmosfera facendo quattro passi in centro quando, poche decine di metri prima dell’incrocio con via Duca degli Abruzzi, hanno avvertito di essere state colpite da qualcosa e infatti notano di avere i vestiti sporchi all’altezza delle spalle e delle maniche. Pensano al guano di qualche volatile, e prima che avessero materialmente il tempo di ragionare sul da farsi si trovano intorno due giovani. "Abbiamo tirato fuori dalla borsa – racconta – dei fazzoletti per darci una ripulita quando un ragazzo e una ragazza si sono immediatamente avvicinati offrendosi di aiutarci. Avevano modi molto carini e gentili e prima di salutarci ci hanno pure scherzato sopra dicendoci “porta fortuna!“".

Un paio di minuti al massimo il tempo che hanno impegnato per le loro manovre e per allontanarsi con il bottino. Le due donne non si sono rese subito conto di quanto era accaduto. Una volta a casa però, qualche ora dopo, una delle due quando mette la mano al collo si accorge che le mancano un girocollo e una catenina con una medaglietta, ricordo questo di un battesimo e legato a una persona scomparsa e lei molto cara. A qual punto capisce quel che può essere accaduto e chiama l’amica, a cui invece non manca nulla, probabilmente perché aveva intorno al collo un foulard, ostacolo che non ha consentito ai due balordi di armeggiare per aprire le clip dei gioielli.

La civitanovese ha sporto denuncia ai carabinieri e descritto, per quanto possibile, le caratteristiche dei due: giovani, italiani ma senza un particolare accento dialettale, capelli castani e lei piccola di corporatura. Il tratto di viale Matteotti teatro del furto con destrezza potrebbe essere coperto dalle telecamere delle videosorveglianza comunale, controllo che stanno effettuando i carabinieri alla caccia di immagini che possano essere di aiuto alle indagini per rintracciare la coppia.

In ogni caso, fare attenzione anche a questa nuova tecnica di avvicinamento e se bersagliati da pennuti meglio non farsi aiutare da nessuno.