Si fingono escort e ricattano un ragazzo per 200 euro

Montecosaro, 7 febbraio 2025 – Si fingono escort minacciando un 28enne di ritorsioni per 200 euro. I carabinieri della stazione di Montecosaro, al termine dell’attività investigativa avviata a seguito della denuncia sporta da un 28enne del posto, hanno denunciato all’autorità giudiziaria una 27enne e un 29enne, già noti alle forze dell’ordine, per estorsione continuata in concorso.

Modalità dell'estorsione scoperta

Dai fatti è emerso che i due indagati, entrambi residenti e domiciliati a Civitanova, fingendosi escort hanno contattato ripetutamente il ragazzo, minacciandolo di ritorsioni se non avesse consegnato loro 200 euro. Cosa che tra l’altro il malcapitato ha fatto.

I carabinieri in azione

Indagine e denuncia all'autorità giudiziaria

Le scrupolose indagini svolte dai militari mediante l’analisi dei flussi bancari e dei tabulati telefonici e dalla messaggistica WhatsApp hanno permesso di giungere all’identificazione dei due responsabili che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria maceratese.

Sensibilizzazione e prevenzione online

Cresce l’impegno e la sensibilizzazione da parte dell’Arma per fare fronte a fenomeni come questo, dove possono incappare persone di tutte le età.

Al di là di questo caso, in generale, le forze dell’ordine raccomandano di fare attenzione sul web. Ad esempio, una bella ragazza poco vestita, sguardi e pose ammiccanti, l’invito a spogliarsi e mostrare il viso e la frittata è fatta: la truffa in webcam, in cui tanti utenti della rete purtroppo cadono, spesso è a sfondo hard.

Una sconosciuta in videochat, lo scambio di contatti da cui si possa provare ad attingere da un database personale, sfruttando un livello di privacy troppo basso, e in pochi secondi il ricatto, con il video registrato. Della serie, o mi paghi o lo renderò pubblico.

Si tratta di pratiche per estorcere denaro alle vittime (che ovviamente possono essere anche donne). Bisogna evitare di dare “amicizia” a persone che non si conoscono. Il fatto che qualche nostro contatto compaia nella lista delle “amicizie in comune” non significa nulla: potrebbe esserci cascato anche lui. E noi, accettando l’amicizia, potremmo indurre in errore qualche altro nostro amico. In generale, diffidare sempre dai contatti sconosciuti. Chi contatta potrebbe avere un profilo falso; la foto si può verificare su Google (sezione immagini) per vedere se è stata presa da Internet o appartiene a tutt’altra persona.