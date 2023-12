Finisce con l’auto fuori strada. Le fioriere evitano un disastro

Finisce in piena notte con la sua auto fuori strada e, se non fossero state per due grosse fioriere, poste davanti ad un palazzo condominiale in via Loreto, a Recanati, avrebbe centrato in pieno il portone d’ingresso dell’immobile.

Il conducente di un’auto, molto probabilmente una Renault blu, visto i numerosi pezzi di carrozzeria lasciati sulla strada, ha perso il controllo del mezzo per cause non chiare, andando a sbattere contro due grossi vasi mandandoli in frantumi e danneggiando anche le mattonelle poste nell’area esterna dell’edificio dove sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione eseguiti con il bonus 110%.

L’automobilista, però, incurante di tutto, se ne è andato via e anche nelle ore seguenti non ha contattato nessuno dei residenti della palazzina per assumersi la responsabilità di quanto accaduto.

Su facebook un condomino, pubblicando le foto dei danni subiti, lancia un ultimatum "Se l’autore di questo si fa vivo bene, altrimenti in giornata ci rivolgeremo ai Carabinieri".