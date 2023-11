Finisce fuori strada con l’auto per evitare un cinghiale

Per evitare di investire un cinghiale è finita fuori strada a bordo della sua auto, che si è così ribaltata dentro a un fosso, a pochi metri da casa. E allora sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, per estrarla dalle lamiere, e poi il 118. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11.10, al confine tra Potenza Picena e Civitanova. Una potentina di 51 anni stava rincasando al volante della sua Fiata Panda, alimentata a metano. Tant’è che percorreva la strada di Contrada dell’Asola, in direzione monti, perché abita lungo quella via. Ma poco dopo ha sbandato, franando dritta in un fossato a lato della carreggiata, con la Panda che si è ribaltata. Sul posto i pompieri di Civitanova, che hanno fatto uscire la donna da un finestrino dell’auto, per poi adagiarla su una tavola spinale. A prestare soccorso anche gli operatori sanitari del 118, giunti con un ambulanza e l’automedica. La 51enne è sempre rimasta cosciente, però lamentava dei dolori alla schiena. Ad arrivare pure la polizia locale, per i rilievi. La donna ha spiegato ai suoi soccorritori che era uscita di strada per evitare l’impatto con un animale, sbucato all’ultimo sulla carreggiata, è stata portata al pronto soccorso di Civitanova. E c’è dell’altro. Nella notte tra lunedì e ieri, verso l’una, i vigili del fuoco civitanovesi sono intervenuti per un’auto andata a fuoco in via Polo, nella zona di Scossicci, a Porto Recanati. Hanno spento il rogo e messo il mezzo in sicurezza.