Finisce fuori strada contro un albero. Gravissimo 26enne

Un ragazzo di Treia è in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette dopo essersi schiantato con la sua auto contro un albero ieri mattina. Il gravissimo incidente stradale si è verificato, attorno alle 7, in via Didimi. Stando alle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri treiesi, il giovane (26 anni) avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi con violenza contro una pianta. Il giovane – che era solo a bordo della macchina – avrebbe fatto tutto da solo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. L’impatto è stato tremendo: all’arrivo dei vigili del fuoco il giovane era fuori dall’auto; sul posto c’erano anche le persone che poco prima avevano dato l’allarme, mobilitando i soccorsi. Resta da chiarire se il giovane sia stato sbalzato fuori dalla macchina o se sia uscito da solo, magari aiutato da qualcuno. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime: sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118. I sanitari hanno chiesto immediatamente il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, dove il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza. Il 26enne ha riportato diversi traumi e le sue condizioni sono molto gravi.