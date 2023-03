Finisce in manette per ricettazione e contrabbando di sigarette

di Giorgio Giannaccini

Dal contrabbando di tabacchi lavorati all’estero, fino allo spaccio di droga e alla ricettazione. Per questo motivo è finito in manette un commerciante italiano di 70 anni, dopo che su di lui pendeva da qualche tempo un ordine di carcerazione, in quanto ritenuto colpevole dal tribunale di Macerata di tali reati, tutti commessi tra il 2011 e 2013 a Porto Recanati. L’uomo è stato rintracciato venerdì mattina, nella zona sud del paese, dai carabinieri della Compagnia di Civitanova che, insieme ai colleghi dell’unità cinofila di Pesaro, hanno svolto un maxi controllo all’Hotel House, iniziato all’alba. Il 70enne è stato poi condotto nel carcere di Fermo, dove sconterà la pena di cinque anni e tre mesi. Durante il blitz, i militari dell’Arma hanno recuperato e posto sotto sequestro 108 grammi di hashish, altri 6,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e pure tre coltelli del genere proibito, tutti nascosti dentro una cassa, che qualcuno aveva lanciato nel piazzale del condominio multietnico, visto l’imminente arrivo delle forze dell’ordine. Poco dopo, invece, i carabinieri hanno perquisito anche un’abitazione, nella quale vive un 21enne italiano, di origini tunisine, trovando una scatola dove il giovane aveva nascosto circa 3.700 euro in contanti, in banconote da 20 e 50 euro. A quel punto i militari hanno confiscato la somma perché secondo i loro accertamenti sarebbe provento di attività illecita. Perciò, quei soldi verranno depositati in un fondo apposito, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Grazi ai cani antidroga, inoltre, i carabinieri hanno prima pizzicato un pakistano di 20 anni con addosso 2,2 grammi di hashish, e poi un 15enne di Potenza Picena con 1,5 grammi, sempre di hashish. Inevitabile, per entrambi, la segnalazione alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. I militari hanno poi svolto diversi posti di blocco lungo le strade: tolta la patente di guida e denuncia a un impiegato maceratese di 54 anni e a un 36enne di Camerino per guida in stato di ebbrezza. In tutto controllati 62 veicoli, 7 esercizi commerciali, 93 persone ed elevate 11 multe.