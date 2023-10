Finisce nelle sterpaglie che stava bruciando: grave un pensionato

Brucia sterpaglie e potature vicino casa, quando cade tra le fiamme. È successo ieri, poco prima delle 17, in contrada Calcavenaccio a Tolentino. L’uomo, un 83enne del posto, stava dando fuoco a sfalci e residui vari quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio finendo lui stesso nel rogo. A dare l’allarme la moglie. I vigili del fuoco di Tolentino sono arrivati immediatamente sul posto (essendo la caserma non molto distante dal luogo in cui è avvenuto l’incidente); hanno prestato soccorso all’anziano e spento il rogo. Nel frattempo, dalla centrale operativa è stata allertata l’eliambulanza: l’83enne aveva riportato gravi ustioni su buona parte del corpo. Pur essendo cosciente e rispondendo alle domande dei pompieri, le sue condizioni sono state ritenute gravi fin da subito, anche alla luce della sua età. Il pensionato è stato trasportato con Icaro all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Ha ustioni su circa il 60% del corpo. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della Compagnia di Tolentino.