Finita l’attesa: gli studenti tornano al Divini

Novità sul fronte scuole, nella settimana che sta per iniziare: giovedì partiranno finalmente i lavori al campus delle superiori di Tolentino, in contrada Pace; sabato sarà inaugurato il nuovo Istituto tecnico tecnologico statale Divini in viale Mazzini a San Severino.

"Fin da quando mi sono insediato – afferma il commissario Guido Castelli – ho spiegato il mio obiettivo: passare dalle norme ai cantieri. Questo scorcio di settembre è la dimostrazione che questo impegno è stato rispettato. Preferisco i fatti alle parole. Per quanto riguarda Tolentino, all’incontro dello scorso 31 maggio con gli studenti (che avevano chiesto tempitiche precise, ndr), insieme con il sindaco Mauro Sclavi avevamo parlato di inizio a settembre. E così è: è arrivata la verifica definitiva del progetto, quindi si può dare il via alla cantierizzazione".

L’inizio dei lavori arriva dopo nove lunghi anni dal terremoto. Travagliato infatti l’iter del campus, opera da 32 milioni di euro. In questi mesi sono stati risolti alcuni adempimenti burocratici e si può partire. Il campus dovrebbe essere realizzato nella sua interezza in circa tre anni.

Sabato alle 11.30 poi sarà riconsegnato alla città e alla comunità scolastica l’Itts di San Severino. Al taglio del nastro sarà presente Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’istruzione e del merito. L’edificio che sarà inaugurato rappresenta la struttura principale del nuovo istituto, con le aule e i laboratori distribuiti su cinque piani, oltre alla segreteria e agli uffici del personale scolastico. Il taglio del nastro è il compimento di un progetto più ampio elaborato già nel 2015 e iniziato nell’estate 2016, con la demolizione e la ricostruzione dei laboratori. Il terremoto aveva poi interrotto i lavori, poiché le scosse di fine ottobre avevano reso inagibile la scuola. Nel febbraio 2021 erano stati inaugurati i laboratori di meccanica e chimica e l’aula magna; poi nel dicembre 2024 era stata consegnata la nuova palestra. E adesso, l’ultimo tassello nel mosaico della ricostruzione della scuola, unico istituto tecnico tecnologico dell’entroterra, con i suoi cinque indirizzi: chimica, elettrotecnica, grafica, informatica e meccanica. "Ho ereditato una situazione fatta di cause e rischio di stop cantiere – aggiunge Castelli –, ma è stata sbloccata".

Infine da lunedì prossimo, il 15 settembre, gli studenti potranno entrare nel plesso. Come pure a Camerino gli alunni della nuova scuola Betti. Per l’occasione la città sta organizzando una grande festa con la comunità per domenica 14, nel pomeriggio.

Lucia Gentili