Finiti i lavori al ponte. Riaperta la strada. Entoggese

Riaperta ieri, dopo i lavori sul ponte, la strada provinciale 43 Entoggese tra Urbisaglia e Tolentino. Gli interventi hanno riguardato la demolizione dei parapetti, la realizzazione e impermeabilizzazione di una soletta in cemento armato, asfaltatura e nuove barriere. Ora saranno messi tappeto d’usura e segnaletica. "La sicurezza è un valore prioritario – spiegano il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e il vicepresidente Luca Buldorini –. Gli interventi sul ponte seguono quelli già realizzati in altri tratti della strada 43 finanziati, per 2,5 milioni, nel Programma per il ripristino della viabilità dopo il sisma".