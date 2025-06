Finiti i lavori di riqualificazione. Riaprono le Terme di Santa Lucia

Domani le Terme Santa Lucia di Tolentino riaprono i battenti. Di solito la stagione iniziava ad aprile, ma quest’anno l’avvio è stato posticipato per i lavori di ampliamento e riqualificazione dello stabilimento storico. Un intervento da 4.633.350 euro -tramite fondi del Piano nazionale complementare (Pnc) Sisma, redatto dal Comune- che consentirà la realizzazione di nuove aree ipogee per il wellness, l’adeguamento e la rifunzionalizzazione degli spazi esistenti, l’efficientamento energetico e la mitigazione delle vulnerabilità sismiche.

Nel frattempo l’Assm, la municipalizzata che gestisce la struttura, si è adoperata per far sì che tutte le attività termali potessero essere accessibili, consentendo all’utenza di poter effettuare cicli di cure termali completi: a tal fine sono stati allestiti appositi spazi, all’interno del corpo centrale dell’edificio storico, per le cure balneoterapiche e per le insufflazioni. La parte sul retro invece è oggetto di demolizione e ricostruzione e dovrà essere completata entro la fine del 2026.

Le Terme offrono, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (Ssn), numerosi percorsi terapeutici per la cura delle malattie respiratorie, otorinolaringoiatriche, reumatiche, ginecologiche e dell’apparato urinario. Si può usufruire ogni anno di un ciclo di cure termali a carico del Ssn, sostenendo il solo pagamento del ticket. Per accedere basta presentarsi con l’impegnativa del medico di famiglia. Tutti gli altri servizi sanitari che compongono l’offerta sono sempre funzionanti tutto l’anno.