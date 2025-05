Finiti i lavori in via Murat, strada riaperta alle auto e ai pedoni

"Sabato mattina riaprirà via Murat, sia ai pedoni che alle auto". A darne l’annuncio in consiglio è stato il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, in risposta a un’interrogazione del consigliere di minoranza Francesco Colosi (Fdi). La chiusura della strada, dal 14 febbraio, per la demolizione di un edificio privato, ha creato non pochi disagi; i tempi si erano allungati per alcuni imprevisti, come la scoperta di cisterne di gasolio. Ieri finalmente è iniziata l’asfaltatura. Con la riapertura di via Murat, la circolazione in via delle Cartiere tornerà come prima. Sempre in risposta a Colosi, sulla riqualificazione dei parchi urbani Sclavi invece ha spiegato: "Non siamo indifferenti al tema, ma in totale, per tutta la manutenzione dei parchi, servono circa 90mila euro, che non riusciamo a mettere in campo subito. Quindi intanto per l’estate ne stanziamo 10mila per la sostituzione e sistemazione dei giochi più urgenti. Poi procederemo con una programmazione, destinando una quota alla parte ludica". A inizio seduta è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno urgente presentato da diverse associazioni (Sermit, Avulss, Galt, Legambiente circolo Il Pettirosso, Prossimamente, Aido, Avis, Auser, Amici Per, Cittadini dal Mondo, I ponti del diavolo) su "appello Israele-Palestina: fermiamo la violenza, riprendiamo in mano la pace". Il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi ha annunciato che il 5 giugno alle 18, nella Biblioteca Filelfica, ci sarà l’incontro con i ragazzi che hanno risposto all’appello per riattivare la Consulta dei giovani.